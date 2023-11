Sucesso aos 22: a incrível jornada do jovem que encontrou na venda de brigadeiros sua independência financeira

Adryan, que começou vendendo brigadeiros na escola, cresceu tanto com seu negócio que agora sonha em abrir sua própria loja física. - Foto: reprodução/arquivo pessoal

Adryan Almeida, um jovem de Várzea Grande, Mato Grosso, transformou uma simples necessidade em um próspero negócio chamado Delícia Doce. Iniciando sua jornada aos 14 anos, Adryan começou vendendo brigadeiros de colher na escola, inicialmente uma forma de ajudar no sustento da família de maneira despretensiosa.

A Evolução dos Desafios: Dos Brigadeiros às Caixinhas Personalizadas

Os desafios começaram cedo para Adryan, especialmente no aspecto logístico. Os brigadeiros deformavam-se durante o trajeto para a escola, levando-o a reinventar seu produto, agora focado em trufas mais resistentes. O sucesso não parou por aí. Com o tempo, expandiu sua linha de produtos, incluindo ovos de chocolate e Paleta Gourmet.

Resistindo à Pandemia com Criatividade e Dedicação

Enfrentando o desafiador período da pandemia de Covid-19, Adryan persistiu. Mesmo com as dificuldades, ele adaptou seu modelo de negócio, levando as trufas a um quartel e recuperando suas vendas. O empreendedor não parou por aí, introduzindo caixinhas personalizadas e atendendo a encomendas para festas.

Páscoa Lucrativa e Planos para o Futuro

Em 2022, Adryan alcançou sua Páscoa mais lucrativa, com 245 encomendas e o lançamento de novas linhas para datas especiais como Natal, Dia dos Namorados e Dia das Mães. Prestes a concluir o curso de Gestão Logística, Adryan não limita seus sonhos, almejando abrir uma loja física e diversificar ainda mais sua linha de doces.

Um Brinde ao Futuro Docemente Promissor

Desejamos sucesso contínuo para a Delícia Doce e seu exemplar jovem empreendedor, Adryan Almeida. Seu percurso inspirador é um testemunho da capacidade de transformar desafios em oportunidades doces e prósperas.

Fonte: VGN

