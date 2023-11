Resposta de mulher de 1,90 m a homem que disse que altas “não deveriam existir” viraliza

Atualmente, as redes sociais são uma janela para a vida de muitas pessoas, destacando a diversidade como um componente cotidiano. No entanto, ainda persistem comentários inadequados sobre a aparência das pessoas, abordando aspectos como cor da pele, crenças, personalidade, peso e até mesmo altura, como é o caso de uma jovem chamada Natt.

Natt, que é uma criadora de conteúdo especializada em Assassin's Creed, demonstrou uma notável confiança e maturidade ao enfrentar um comentário discriminatório no Twitter quando um homem chamado Sergio expressou de forma depreciativa em uma das postagens que "as mulheres com mais de 1,70 não deveriam existir".

O ponto é que Natt mede 1,90 metros, então ela respondeu com graça e firmeza, tornando-se viral na rede social X, anteriormente conhecida como Twitter.

Em vez de discutir com ele, ela publicou várias fotos dela com a seguinte legenda: "1,90 e existindo. Um beijão, Sergio", acompanhado por dois emojis de coração vermelho.

Em vez de cair na armadilha dos insultos, a jovem optou por uma resposta positiva com um vídeo, assegurando que não tem nada contra Sergio e que não gosta de responder com insultos, pois isso apenas perpetua a negatividade.

No vídeo, a mensagem de Natt destaca a dualidade da Internet, descrevendo-a como uma “espada de dois gumes”, onde as respostas podem ter um impacto significativo.

Viral

O tweet de resposta da garota e o vídeo de @natttheassassin acumularam mais de 5,5 milhões de visualizações, juntamente com 50.000 curtidas e quase 2.000 comentários.

Complementando suas palavras, Natt compartilhou quatro fotos em que exibia com orgulho sua estatura, desafiando a noção de que as mulheres altas não deveriam existir. Sua atitude empoderada e sua habilidade para lidar com a negatividade com graça servem como um exemplo inspirador.

Além da mensagem de Sergio, ela teve que lidar com a de outro sujeito que disse: "O mítico travesti de dois metros", ao que ela respondeu de forma inteligente: "Não sou trans (como se fosse algo ruim) e também não é minha culpa que você se sinta intimidado por uma mulher ser mais alta. Um abraço".

Celebra a sua estatura, desafiando os estereótipos e comentários depreciativos sobre a aparência das mulheres. A publicação de Natt teve uma grande repercussão, gerando mais de 3,4 milhões de impressões e destacando como a positividade pode prevalecer sobre a negatividade nas plataformas sociais.