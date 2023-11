Pesquisa revela as bandas que mais entristecem fãs

A plataforma de ensino online Preply divulgou os resultados de uma pesquisa que analisou mais de 200 mil postagens e comentários em comunidades do Reddit, revelando as bandas que mais entristecem seus fãs. No topo da lista está Panic! At the Disco, seguida por Linkin Park e Metallica. Confira o ranking completo e entenda as razões por trás dessas emoções, diz o Mega Curioso.

Melancolia na veia

Uma pesquisa da Preply classificou as bandas que mais provocam tristeza em seus fãs com base em interações online. O ranking inclui nomes como Nirvana, Britney Spears e Madonna, mostrando como diferentes estilos musicais podem evocar emoções semelhantes.

As que deixam feliz

Além de identificar as bandas que entristecem, a pesquisa também destacou aquelas que mais proporcionaram felicidade aos seus ouvintes. Ed Sheeran lidera a lista, seguida por U2 e BLACKPINK. Os resultados oferecem insights interessantes sobre como a música influencia as emoções.

Músicas de amor

A pesquisa da Preply não deixou de explorar a temática do amor na música, destacando as artistas femininas que se destacam nesse quesito, como Demi Lovato, Kate Perry e Dua Lipa. Por outro lado, entre os artistas masculinos, Drake lidera, com Travis Scott e Daft Punk em segundo lugar. Esses resultados fornecem uma perspectiva interessante sobre como diferentes artistas abordam a expressão de sentimentos românticos em suas músicas.