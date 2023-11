Passageira é criticada por não querer outra pessoa sentada ao seu lado durante um voo

Uma jovem de 25 anos compartilhou um relato no Reddit sobre como acabou passando por uma situação desagradável durante uma viagem de avião. Segundo ela, enquanto o voo estava praticamente vazio, um homem mais velho insistiu em sentar ao seu lado e se recusou a sair do lugar quando ela sinalizou seu desconforto.

Sem se identificar, a jovem explica que ao embarcar o agente de bordo afirmou que o voo estava com menos da metade de sua capacidade de passageiros e pediu a todos que se espalhassem pela aeronave.

“Pouco antes de levantar voo, um homem de 50 anos chegou e disse que ia sentar ao meu lado, sem nem perguntar nada. Isso me deixou em alerta e eu disse a ele que meu marido estava acomodado naquele local”.

“Eu viajo sozinha, mas tenho medo de dizer isso as pessoas, mas ainda assim não foi o bastante para afastar o homem de mim. Eu me mudei para o assento do corredor e ele se acomodou no da janela”.

“Não demorou muito para ele começar a agir de forma agressiva e inquisitiva e questionar onde estava meu marido. Ele chegou até mesmo a fazer diversos comentários grosseiros”, revela a jovem.

Ela ficou incomodada com a situação

Não contente com as respostas da jovem, o homem se exaltou e começou a ofendê-la e a acusar de mentir para ele. Cansada das investidas, ela decidiu responder em voz alta.

“Eu disse a ele em voz alta que ele poderia ficar quieto e que eu não lhe devo nada, mas ele não parava de me chamar de mentirosa. Então eu disse que meu marido trabalha alocado no Oriente Médio, o que é verdade”.

“Foi então que um comissário se aproximou e eu comecei a explicar a ele o que estava acontecendo, mas a todo momento o homem me interrompia. Outro comissário se aproximou e me pediu para trocar de lugar”.

“Fiquei inconformada porque eu tinha me acomodado primeiro e não causei o problema que o homem causou. Depois de algumas ameaças de ser removida do voo junto com o homem, eu peguei minhas coisas e fui para outro lugar”.

Leia também: Passageiro é criticado por brigar por um assento reclinado durante uma viagem de avião

“Quando fui para o fundo do avião, eu estava nervosa e tremendo e os comissários explicaram que sentiam muito pela situação, mas que queriam apenas cuidar para que nada mais acontecesse comigo durante a viagem”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, a mulher agiu corretamente e não deve se preocupar.

“Você não agiu errado! Ele presumiu que podia sentar ao seu lado e conversar com você o voo inteiro sem ter sua permissão para isso”, comentou uma pessoa.

“Eu viajo sozinha a um tempo e o que eu posso te aconselhar é a sempre mudar de lugar quando alguém com este tipo de atitude se sentar ao seu lado”, finalizou outra.