ONU: 2023 foi o ano mais quente já registrado na história

Quase certamente, 2023 foi o ano mais quente já registrado, de acordo com o que a Agência Meteorológica das Nações Unidas disse na quinta-feira, advertindo que a tendência atual aponta para um aumento de inundações, incêndios florestais, derretimento de glaciares e ondas de calor no futuro.

A Organização Meteorológica Mundial também alertou que a temperatura média do ano está cerca de 1,4 graus Celsius acima da era pré-industrial, apenas um décimo de grau abaixo do objetivo para o final do século estabelecido no Acordo de Paris de 2015.

O Secretário-Geral da OMM disse que o início deste ano do El Niño, um fenômeno climático marcado pelo aquecimento do Oceano Pacífico, poderia elevar a temperatura do próximo ano acima do objetivo de 1,5 grau Cº estabelecido em Paris.

"É praticamente certo que durante os próximos quatro anos alcançaremos esse 1,5, pelo menos de forma temporária", disse Petteri Taalas em uma entrevista. "E na próxima década mais ou menos vamos estar lá de forma permanente".

A OMM publicou os seus achados para o início da conferência climática anual das Nações Unidas desta quinta-feira, que este ano é realizada na cidade de Dubai, no estado petrolífero dos Emirados Árabes Unidos.

A agência da ONU disse que o critério para determinar se o objetivo do Acordo de Paris foi violado é se o aumento de 1,5 grau se mantém durante 30 anos, não apenas durante um ano, mas outras pessoas disseram que o mundo precisa de mais esclarecimentos sobre isso.

"A clareza sobre o descumprimento das salvaguardas do Acordo de Paris será crucial", disse Richard Betts, da Oficina Meteorológica Britânica e autor principal de um novo relatório sobre o assunto com a Universidade de Exeter, publicado na revista Nature.

“Sem um acordo sobre o que realmente conta como ultrapassar os 1,5 grau Celsius, corremos o risco de distração e confusão exatamente no momento em que as ações para evitar os piores efeitos das mudanças climáticas se tornam ainda mais urgentes”, acrescentou.

Taalas, da Organização Meteorológica Mundial, disse que, de qualquer forma, o mundo parece estar se encaminhando para ultrapassar muito essa marca.

“Estamos nos dirigindo para um aquecimento de 2,5 ou 3 graus, e isso significaria que veríamos impactos das mudanças climáticas tremendamente mais negativos”, disse Taalas, que deu como exemplo o derretimento dos glaciares e o aumento do nível do mar durante “milhares de anos”.

Os nove anos entre 2015 e 2023 foram os mais quentes registrados, de acordo com a OMM. Seus dados para este ano chegam até outubro, mas a organização indicou que é improvável que os últimos dois meses não sejam suficientes para que 2023 bata o recorde de calor.

Mesmo assim, ele apontou, há “algumas indicações de esperança”, como uma mudança para as energias renováveis e mais carros elétricos, que ajudam a reduzir a quantidade de dióxido de carbono emitida para a atmosfera e que prendem o calor, disse Taalas.

Seu recado para os delegados na cúpula climática, conhecida como COP28, é que "precisamos reduzir drasticamente nosso consumo de carvão, petróleo e gás natural para limitar o aquecimento aos limites de Paris".

“Felizmente, as coisas estão mudando. Mas, ainda assim, nos países ocidentais, nos países ricos, continuamos consumindo petróleo, menos carvão do que no passado e ainda gás natural”, acrescentou. “A redução do consumo de combustíveis fósseis, essa é a chave para o sucesso”.