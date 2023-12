Nepal registra primeiro casamento entre duas pessoas do mesmo sexo

O presidente do município rural de Dordi, no Nepal, Yuvaraj Adhikari, confirmou a união uma semana após um casal - Surendra Pandey, de 27 anos, e Maya Gurung, de 37 - apresentar os documentos no escritório do distrito, conforme publicado pelo jornal ‘The Kathmandu Post’.

Este evento ocorreu após a Suprema Corte do Nepal determinar em 27 de junho passado que as autoridades devem registrar casamentos entre casais do mesmo gênero, tornando-se o segundo país asiático a fazê-lo depois de Taiwan se tornar o primeiro, em 2019.

Por outro lado, o ativista pelos direitos LGBTI Sunil Babu Pant afirmou que isso é um "marco" e um "dia histórico" no país.

“É o resultado de 23 anos de luta pelos direitos da comunidade e pelo reconhecimento do casamento entre pessoas do mesmo gênero no país (...) Agradeço à unidade local por apoiar os casamentos entre pessoas do mesmo sexo”, explicou.