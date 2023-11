Mulher se irrita ao saber que a ex-esposa de seu marido está pedindo dinheiro a ele

Uma mulher precisou buscar ajuda no Reddit depois de descobrir que a ex-esposa de seu marido está pedindo dinheiro a ele para comprar presentes para as filhas. Preocupada com a situação, ela está sem saber como agir e achando que está errada em se recusar a ajudar.

Sem se identificar, a mulher conta que o marido é pai de duas meninas de 15 anos, fruto de seu antigo relacionamento. Juntos eles não têm filhos, e mantem suas finanças de forma separada.

“Eu trabalho, alugo um imóvel e tenho outras rendas extras. Meu marido trabalha em tempo integral, mas não ganha tanto quanto eu. Ele também acaba arcando com a parcela da casa e todos os gastos referentes as filhas. Eu cuido de contas, seguros, carro e compras. No final, ainda me sobra um bom valor para podermos curtir momentos juntos e com as meninas”, revela.

“Meu marido paga a maior parte das despesas extracurriculares das filhas, além de metade do seguro saúde e a pensão alimentícia. Além disso, dá mesada a elas e compra as roupas, paga cabeleireiro e tudo mais que elas queiram fazer, mas nada é suficiente para a mãe delas que o repreende. Ela diz que mal consegue sobreviver, mas afirma que está incapacitada pela asma e se recusa a trabalhar porque desde que teve as filhas não trabalhou mais”.

Ela não sabe como agir

A mulher explica que a ex-esposa de seu marido recentemente começou a fazer comentários sobre seu estilo de vida e passou a dizer ao homem que ela deveria ajudar financeiramente com as meninas.

“Ele fez questão de dizer que elas não são minha responsabilidade e sempre reforça isso para mim. Agora ela está exigindo que no Natal ele dê uma grande quantia em dinheiro para ela comprar um presente ‘da mamãe e do papai’. Eu fiz questão de dizer a ele que não estava feliz com isso, porque nós dois somos uma família agora e deveríamos dar o nosso presente enquanto ela dá o dela”.

“Além disso, ele também queria comprar um carro para as meninas como presente de 16 anos, e pretendia incluí-lo no nosso seguro, mas acho uma péssima ideia já que outros dois adultos moram com elas e podem exigir usar os carros. Se estiverem em nosso seguro, qualquer dano que eles causarem será revertido para nós”.

“Meu marido entende e concorda com as minhas preocupações, mas não acha que seria possível que a mãe das meninas ajudasse com o valor do carro e colocasse o veículo em seu nome. Ao mesmo tempo, ele se sente mal por não dar um carro para as filhas”.

Preocupada em estar agindo errado, a mulher questionou os usuários do Reddit sobre sua atitude e decisão e muitos a acalmaram.

“Você não está errada! A menos que vocês tenham planos de pedir a custódia total das meninas, fique fora deste rolo”, comentou uma pessoa.

“É uma situação delicada, ao mesmo tempo que ele não tem que dar satisfação sobre como usa seu dinheiro, você está contribuindo com isso ao gastar com as coisas de casa”, comentou outra.