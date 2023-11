Mulher revela ter se afastado de namorado ao descobrir que não limpava as fezes do bumbum (Reprodução/Pixabay - Filmbetrachter)

Uma mulher usou o Reddit para desabafar sobre a higiene do namorado, por meio do usuário u/AdministrativeSir321. De acordo com ela na plataforma, acabou se afastando do parceiro ao descobrir que ele tinha restos de fezes por falta de limpeza.

“Esta noite eu percebi que meu namorado legítimo tinha cocô na bunda. Achei que isso era muito anti-higiênico da parte dele e sou bastante negligente com a higiene porque entendo que, como nós dois temos TDAH, às vezes pode ser difícil”, iniciou o texto na rede social.

“Mas isso me afastou dele enormemente. Ele me disse que ‘é só coisa de homem’ e que é por causa dos pelos na bunda dele”, continuou. “Quando falei que ele realmente precisava tomar banho porque, honestamente, essas são as ações que eu esperaria de uma criança literal de três anos (eu não disse isso para ele, aliás, apenas disse que não é higiênico), ele ficou super chateado e ofendido comigo.”

Opiniões na web

Ao finalizar o desabafo, a mulher perguntou se estaria errada por tentar explicar ao parceiro que a falta de higiene não é coisa de homem. Seu namorado recebeu diversas críticas na seção de comentários.

“Isso não é coisa de homem, isso é nojento! Se ele não consegue limpar a bunda por causa dos pelos, tem que raspar a bunda, droga! Que p**** é essa? Como pode um adulto andar por aí com merda no ânus e aceitar isso porque dá muito trabalho limpar direito?”, se indignou um internauta.

“Conheci caras peludos e nenhum deles teve dificuldade em se manter limpo. Até caras com TDAH. Sim, às vezes não tomo banho por alguns dias, mas você ainda pode se limpar adequadamente e manter-se limpo nessa área”, iniciou outro usuário da rede social.

“Quero dizer, quem quer correr por aí conscientemente assim e acha que é normal? Estamos explorando nosso universo em naves espaciais, mas caras agindo como se fôssemos pobres e vivendo na Idade Média sem acesso a água ou sabão (e eles até tinham isso, naquela época!)”, completou.

