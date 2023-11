Morre aos 100 anos o ex-secretário de Estado dos Estados Unidos Henry Kissinger

O ex-secretário do Departamento de Estado dos Estados Unidos Henry Kissinger faleceu na noite desta quarta-feira aos 100 anos de idade em sua casa, em Connecticut (EUA).

A consultoria de Kissinger Associates informou que o enterro será um "serviço familiar privado" e acrescentou que "mais tarde" haverá uma comemoração na cidade de Nova York, de acordo com um comunicado divulgado pela CNN.

Kissinger, cuja causa da morte não foi revelada, é uma das figuras mais polêmicas dos Estados Unidos no século XX, sendo o principal expoente da política internacional norte-americana da época, na qual combinou a normalização das relações com países comunistas como a União Soviética ou a China ao mesmo tempo que combatia os movimentos de esquerda na América Latina.

O ex-diplomata serviu como conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca e como secretário de Estado durante a Administração Nixon e, após sua demissão devido ao escândalo Watergate, continuou sua carreira com o ex-presidente Gerald Ford.

Durante seu mandato, desempenhou um papel fundamental na melhoria das relações com a China, nas negociações para encerrar a Guerra do Yom Kippur no Oriente Médio, na saída dos Estados Unidos da Guerra do Vietnã ou na assinatura dos acordos de controle de armamentos com os soviéticos.

O impacto das políticas de Kissinger é a razão pela qual ele é considerado o principal arquiteto do cenário geopolítico após a Segunda Guerra Mundial, com os Estados Unidos à frente, razão pela qual até foi consultado por vários presidentes norte-americanos, tanto democratas como republicanos.

Além de ganhar o Prêmio Nobel da Paz em 1973, Kissinger foi laureado com inúmeros prêmios e reconhecimentos, como a Estrela de Bronze do Exército dos Estados Unidos, a Medalha Presidencial da Liberdade ou a Medalha da Liberdade. No último dia 27 de maio, ele celebrou seu centenário.

A China lamenta profundamente a “tremenda perda” de um “velho amigo muito apreciado”, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Zhao Lijian, durante uma conferência de imprensa em Pequim.

Por sua vez, o embaixador da China nos Estados Unidos, Xie Feng, apresentou suas condolências à família do ex-diplomata, cuja morte ele considerou como uma "tremenda perda" para ambos os países.

“Fiquei profundamente comovido e triste com a notícia do falecimento de Kissinger aos 100 anos. Meus mais sinceros sentimentos a Nancy (Kissinger, sua esposa) e à sua família. É uma tremenda perda para os nossos dois países e para o mundo”, publicou o diplomata em sua conta na rede social X, antigo Twitter.

Nesse sentido, ele afirmou que "a história lembrará (...) sua contribuição para as relações entre a China e os Estados Unidos", e declarou que "sempre permanecerá vivo nos corações do povo chinês como um velho amigo muito apreciado".

Kissinger foi um dos principais responsáveis pela política externa americana durante a Guerra Fria. Ele foi o principal artífice da política de Realpolitik, que buscava a estabilidade internacional através da diplomacia e da coerção. Ele serviu como conselheiro de três presidentes dos EUA: Richard Nixon, Gerald Ford e Jimmy Carter.