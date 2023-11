Mistério no mar: criatura laranja intriga especialistas em praia

Um achado intrigante em uma praia na Escócia deixou especialistas perplexos. Restos laranjas de uma criatura marinha misteriosa foram descobertos na praia de Keiss, nas escocesas de Highlands, por Gregg Jenkinson e seu filho Tyler durante suas férias. Os restos, que se assemelhavam a um tentáculo de polvo à distância, provaram ser um mistério para os turistas, diz o Mirror.

Gregg Jenkinson, residente em Stoke-on-Trent, Staffordshire, revelousua descoberta no Facebook, descrevendo-a como um enigma. O vídeo mostra uma criatura laranja de aproximadamente três metros de comprimento, com manchas pretas, sem características óbvias.

Especulações sobre criatura aquática

As teorias sobre a identidade da criatura variam de forma divertida a série. Enquanto alguns sugerem um "water haggis" (um suposto ser lendário escocês), outros levantam possibilidades como koi, peixinho dourado, toninha, e até um feto de baleia. A comparação com o "chestburster" do filme Alien também foi feita.

Mesmo especialistas do Programa de Investigação de Encalhes de Cetáceos do Reino Unido (CSIP) encontraram dificuldades em identificar a espécie. Rob Deaville, gerente do projeto, sugere que podem ser os restos decompostos de um pequeno cetáceo, mas a identificação exata permanece incerta. A descoberta ocorreu após uma tempestade na região, adicionando um elemento de mistério ao caso.

O descobridor, Gregg Jenkinson, continua incerto sobre a identidade da criatura, mas especula que ela foi levada até a praia pela tempestade que atingiu a Escócia. O mistério persiste, a curiosidade em torno dessa descoberta única alimenta a especulação online.