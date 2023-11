Mãe é acusada de acabar com o espírito natalino após fazer exigência para familiares que irão para sua ceia

Carla Bellucci, conhecida como a “mulher mais odiada da Grã-Bretanha”, anunciou que irá cobrar 150 libras por pessoa para participar do seu jantar de Natal em família.

De acordo com o Daily Mail, essa decisão controversa vem gerando indignação e polêmica, pois as pessoas acabar com o espírito natalino.

A mãe de 42 anos defende que está apenas buscando uma compensação pelo tempo e despesas envolvidas na preparação da refeição para até 15 pessoas.

Ela argumenta que o custo de vida está cada vez mais alto e que ela merece ser remunerada pelo seu esforço.

Com a chegada da temporada de festa em família, a britânica espera receber nove convidados, além de sua família, em sua casa no dia de Natal.

Ela planeja pedir que o valor seja pago na porta de entrada. Cada irá desfrutar de um jantar completo, acompanhado de uma taça de champanhe.

Para evitar críticas, ela ressaltou que uma taça de champanhe será oferecida, mas se os convidados desejarem mais bebida, deverão trazer a sua própria.

Carla também deixou claro que esse valor inclui uma margem de lucro, afirmando que tudo que faz tem fins lucrativos e que sua família entende essa postura.

Apesar de alguns parentes demonstrarem descontentamento e a possibilidade de não comparecerem ao evento, ela alega quem quer qualidade tem que pagar um preço. Segundo ela, é possível encontrar refeições mais baratas em restaurantes ou hotéis no dia de Natal, mas sua proposta será muito mais elegante e requintada.

Nesse contexto, a postura de Carla tem gerado diferentes opiniões e reações. Alguns criticam a atitude de cobrar por um evento tradicionalmente familiar, enquanto outros argumentam que é justo remunerar o trabalho e os gastos envolvidos na preparação de uma refeição para um grande número de pessoas.