Mãe cria presente "sentimental" para professora, mas filha o rotula como "super assustador"

Jordyn Burdett, em busca de um presente único, criou uma tapeçaria com uma foto da professora e seu parceiro. Apesar de a mãe considerar o gesto um "belo trabalho de detetive", sua filha teve uma reação inesperada, descrevendo-o como "super assustador", diz o Mirror.

O presente questionável

A mãe, Jordyn, admitiu ter procurado sorrateiramente a professora nas redes sociais para criar um presente personalizado. A tapeçaria, com uma foto dela e do parceiro da professora, provocou uma resposta surpreendente de sua filha, que acha isso "super assustador".

Comentários de outros professores indicam preocupações sobre invasão de privacidade. Muitos expressaram desconforto com a ideia de serem procurados nas redes sociais para presentes. A discussão destaca a necessidade de limites claros entre as vidas pessoais dos professores e as interações dos pais.