Carla Bellucci, apelidada de 'a mulher mais odiada da Grã-Bretanha', provoca indignação ao cobrar £150 de cada membro da família pelo jantar de Natal, justificando como compensação por seu esforço, como trouxe o The Mirror. Isso é um banquete festivo ou um empreendimento orientado para o lucro?

Carla Bellucci, conhecida por decisões controversas, planeja cobrar dos membros de sua família uma quantia substancial de £150 por pessoa para o jantar de Natal. Defendendo sua escolha, ela argumenta que seu jantar, com até 15 parentes, é mais requintado do que alternativas como um carvery e não deve deixá-la "no prejuízo".

Esta não é a primeira vez que Carla Bellucci causa polêmica. Em 2019, ela admitiu fingir depressão para conseguir uma rinoplastia financiada pelo NHS, conquistando o título de 'a mulher mais odiada da Grã-Bretanha'. Apesar da reação pública negativa, Bellucci manteve suas ações, expressando até mesmo a intenção de que sua filha faça cirurgia plástica.

Detalhes do banquete

O extravagante jantar de Natal inclui uma refeição completa de peru, mas os convidados estão limitados a uma taça de champanhe. Enquanto Carla promete uma experiência sofisticada, o evento vem com uma etiqueta de preço que gerou debates sobre o verdadeiro espírito da temporada de festas.

Carla justifica o custo comparando-o a refeições de Natal em restaurantes ou hotéis, afirmando que seu jantar é uma alternativa valiosa e de alta qualidade. No entanto, essa decisão alimentou discussões sobre a comercialização das reuniões familiares e o verdadeiro significado do Natal.

*No espírito das tradições festivas, a decisão controversa de Carla levanta questões sobre a dinâmica em evolução das celebrações familiares e os limites entre a alegria festiva e empreendimentos orientados para o lucro.