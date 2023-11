"Limpeza com bicarbonato de sódio faz fritadeira de ar brilhar sem esforço", dizem especialistas

As fritadeiras de ar comprimido são essenciais na cozinha, mas a limpeza pode ser uma tarefa desafiadora. Um truque compartilhado por usuários experientes promete facilitar a remoção de gordura teimosa e alimentos queimados, deixando a fritadeira brilhando com pouco esforço, diz o Mirror.

O desafio da limpeza

Apesar de sua eficácia no preparo de refeições rápidas, as fritadeiras de ar enfrentam frequentemente o desafio da gordura acumulada e dos restos de alimentos queimados. A falta de métodos eficientes de limpeza pode levar a horas de sofrimento e frustrando dos usuários.

Ao buscar conselhos online, uma usuária recorreu ao grupo de limpeza Sra. Dicas de limpeza de Hinch no Facebook. Uma solução sugerida por membros experientes envolvendo o uso de bicarbonato. Encher a cesta com água quente, adicionar 250g de cristais de refrigerante e deixar agir por 10 minutos facilitando a limpeza, eliminando a gordura teimosa com uma esponja.

O truque recebeu aprovação generalizada, com outros usuários compartilhando variações, como deixar a cesta de molho em água quente com bicarbonato. O método, além de eficaz, é econômico, com os cristais de refrigerante sendo uma opção acessível, custando cerca de 50 centavos por uso.

Experimente este hack simples e mantenha sua fritadeira de ar impecável e pronto para criar deliciosas refeições sem o incômodo da limpeza demorada.