Itália proíbe carnes "cultivadas" em laboratório, alegando ameaça à cultura local

L'Italia dice NO alla carne coltivata e all'utilizzo di parole come "burger" o "cotoletta" in relazione alle alternative vegetali. 🧫Con carne coltivata si intende carne sviluppata da colture di cellule staminali animali senza 'allevamento e la macellazione tradizionale. Personalmente non penso che consumerei carne coltivata per il semplice motivo che non ne sento la mancanza e con una dieta ben bilanciata e vegetale riesco a vivere in modo sano ugualmente. Questa però potrebbe essere la svolta per tutte quelle persone che non vogliono rinunciare ai prodotti animali, senza contare che potrebbe essere impiegata per produrre mangime di animali domestici come gatti e cani. 🍔Il divieto di utilizzare determinati termini insieme ai prodotti vegetali, lo trovo completamente inutile. Parole come "hamburger" o "cotoletta" non sono fuorvianti se accanto è ben visibile "vegetale" o "a base di proteine di soia, pisello ecc". E tu, cosa ne pensi? Fonti: @Essere Animali #carnecoltivata #alternativevegetali #carneinlaboratorio