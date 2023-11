Impossível não chorar: aluno dança com o retrato de sua mãe falecida durante a formatura e emociona as redes sociais

Os pais esperam sempre estar presentes nos melhores momentos dos seus filhos, especialmente nas suas conquistas. No entanto, por vezes isso não é possível devido ao inesperado que a vida pode trazer. Um jovem tornou-se viral quando foi filmado na sua formatura com a foto da sua mãe, que já tinha falecido.

Emocionante: jovem dança em sua formatura com o retrato de sua mãe falecida

O momento exato do story começou a se espalhar e emocionou milhares de internautas, quando as imagens mostravam um jovem recém-formado dançando um tipo de valsa junto com sua mãe, como o resto de seus colegas. No entanto, ele o fazia de forma diferente.

E é que o jovem aluno estava acompanhado de sua mãe, mas não fisicamente. O jovem segurava um retrato de sua mãe em suas mãos, que havia falecido algum tempo atrás e não conseguiu ver seu filho concluir os estudos e se formar.

A situação foi muito emocionante, pois com muito amor o adolescente abraçava fortemente a lembrança de sua mãe, que certamente estaria muito feliz e orgulhosa da conquista que é vencer os desafios acadêmicos.

A história se tornou viral no TikTok

Muitos internautas se dedicaram a deixar muitas mensagens de carinho e amor, pois o vídeo tocou a sensibilidade e empatia daqueles que viveram algo semelhante ou simplesmente quiseram agradecer por ainda terem suas mães vivas.

Após uma lista de comentários, o jovem chamado Cristóbal agradeceu a todos e cada um daqueles que tiraram um tempo para escrever palavras de encorajamento e força para ele. Da mesma forma, ele afirmou que estava tranquilo, assim como feliz por ter tido sua mãe, pelo menos em uma fotografia de lembrança.

“Cristóbal foi forte até onde pôde”, “Cristóbal, não te conheço, mas tenho certeza de que tua mãe sempre estará orgulhosa de ti, envio um abraço forte”, “Deus te abençoe e coloque apenas pessoas boas em teu caminho, Cristóbal”, “Cristóbal, um abraço gigante de sua mãe, onde quer que ela esteja, deve ser a mulher mais orgulhosa do mundo. Ela se foi apenas fisicamente, seu amor está sempre contigo”, foram alguns dos comentários que o jovem recebeu na internet.