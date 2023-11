Homem processa hospital após médicos removerem órgão errado durante cirurgia

Um procedimento rotineiro para remover o apêndice transformou-se em um pesadelo para George Piano, de 72 anos, que agora está processando o Centro Médico da Universidade de Washington Northwest por negligência médica. Ao acordar da cirurgia, ele descobriu que os médicos removeram um órgão totalmente diferente: uma parte de seu cólon, diz o Mirror.

A experiência traumatizante

O pesadelo de Piano começou quando, divulgado com apendicite, esperava atraso após a cirurgia. No entanto, ele acordou em condições piores, com dores intensas e um vazamento no cólon que levou à sepse. Além disso, os médicos perfuraram seu cólon, agravando ainda mais sua condição.

George Piano realizou uma série de cirurgias adicionais, passou 53 dias no hospital e experimentou uma série de complicações, incluindo uma bolsa de ileostomia. Seu advogado, Edward Moore, descreveu a situação como "alucinante" e afirma que nunca ouviu falar de um caso semelhante. O processo alega negligência por parte dos médicos, resultando em danos físicos e emocionais.

Piano agora lida com ansiedade, perda de memória e dores intensas. O processo judicial em curso destaca a gravidade do ocorrido e busca de responsabilização por parte do hospital. A Universidade de Medicina de Washington apresentou uma declaração declarando seu compromisso com a segurança e bem-estar dos pacientes, mas não comentou especificamente sobre o caso pendente.