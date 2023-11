Hábito de homem ao mexer no celular levanta suspeitas sobre uma possível amante

Uma jovem está preocupada com alguns hábitos de seu companheiro. Buscando apoio no Reddit, ela teme que o comportamento do companheiro indique que ele a está traindo com outra pessoa.

Sem se identificar, a mulher, de 33 anos, conta que está namorando há 4 anos e que desde o início ela e o companheiro têm a senha dos celulares um do outro embora não costumem utilizar este recurso.

No entanto, recentemente ela está se sentindo forçada a tomar essa atitude uma vez que notou alguns comportamentos estranhos.

“Ele tem um grupo de amigos ativo e tem um filho com outra mulher, então as trocas destas mensagens são justificadas. Minhas preocupações estão aumentando a medida que ele passou a ter algumas atitudes estranhas”.

“Se ele recebe uma notificação, ele tenta esconder a tela de mim, depois mudou a forma de segurar o celular, e agora está sempre tentando bloquear a tela. Eu não acharia muito estranho se não fosse o fato dele sempre mudar a mão que bloqueia a tela conforme eu me movimento”.

Ela teme uma traição

A mulher então conta que o companheiro também desativou as notificações de tela para dificultar o acesso a este recurso, fora que o homem sempre fecha rapidamente seus aplicativos quando ela chega perto.

“Ele está constantemente enviando mensagens, mas ele demora horas para me responder mesmo quando sei que ele não está trabalhando”.

“Fora isso, não tenho nenhuma razão para suspeitar da infidelidade. Ocasionalmente encontrei algumas manchas de esperma em suas cuecas, mesmo quando não temos relações há dias, espero que ele apenas esteja fazendo isso sozinho, mas tem alguma outra explicação?”, questiona.

Para os usuários do Reddit, ela não está paranoica ao pensar em uma possível infidelidade do companheiro e deveria confrontá-lo sobre isso.

“O comportamento dele como um todo é um grande sinal de alerta para você. Existe chances de ele negar e tentar encobrir ainda mais seus rastros”, comentou uma pessoa.

“Você não está louca, mas acredito que vai ser difícil ele confirmar suas preocupações”, finalizou outra.