Um filhote de foca enfrentou uma tremenda tempestade sozinho em uma das praias da Irlanda no final de setembro. Como não conseguiu acompanhar sua mãe, acabou ficando sozinho, mas não conseguiria sobreviver naquelas condições por muito tempo. Relato extraído do portal The Dodo.

Um cidadão avistou o animal solitário e prontamente contatou o Seal Recue Ireland para resgatá-lo.

“Ela estava com o olho inchado e extremamente fraca”, disse Kathy Baker Walsh, gerente de marketing e mídia da Seal Rescue Ireland, ao The Dodo. “É provável que ela tenha sido separada da mãe durante a tempestade Agnes e tenha ficado enfraquecida com a experiência. Os filhotes nessa idade não estão equipados para nadar e seu pelo lanugo é bastante pesado, e eles não têm músculos para nadar longas distâncias, então ela teve muita sorte de ter sido encontrada.”

Foca colorida enfrenta forte tempestade antes de ser resgatada: ‘Olho inchado e extremamente fraca’ (Reprodução/Seal Rescue Ireland)

Depois de chegar no abrigo, diversas fotos no animal, mais tarde nomeado de Caragh Lake, foram compartilhadas e chocaram, haja vista as cores da foca.

Foca nos tratos

Apesar das cores azul e verde vibrantes, não se tratava de uma coloração natural. Sendo assim, passou pelo processo de remoção da tintura artificial.

“Usamos uma solução desinfetante e anti-séptica chamada clorexidina para limpar cortes, escoriações e feridas, junto com mel manuka e antibióticos quando necessário”, disse Walsh. “Isso é seguro para animais e é pulverizado e tem uma cor azul esverdeada. A ferida umbilical de Caragh foi pulverizada para prevenir a infecção e, como os filhotes de foca se movimentam muito, ela tende a se espalhar por toda parte! É por isso que ela é tão verde! Assim que a ferida cicatrizar, ela voltará à cor normal do selo!”

Sob os cuidados da instituição, a foca tem sentido mais liberdade para ser ela mesma, além da segurança fornecida pelo local. Embora tenha chegado tímida, o tempo foi revelando sua extroversão.

Foca colorida enfrenta forte tempestade antes de ser resgatada: ‘Olho inchado e extremamente fraca’ (Reprodução/Seal Rescue Ireland)

“As focas cinzentas são bastante agressivas e, por isso, estamos vendo lentamente que este filhote tem um bom espírito de luta e está se tornando mais barulhento e assertivo, um grande sinal de recuperação”, disse Walsh.

Depois de sua recuperação, o animal será direcionado de volta ao oceano, onde poderá retomar sua vida à normalidade.