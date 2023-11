Este seria o cão mais desajeitado, de acordo com o estudo de inteligência

Pesquisadores da Universidade de Helsinque, na Finlândia, realizaram um extenso teste de inteligência canina, avaliando mais de mil cães de 13 raças diferentes em diversas provas cognitivas, marcando um dos maiores estudos de laboratório sobre a inteligência dos cães.

Este test, chamado smartDOG, consiste em dez testes que medem diferentes traços como o nível de atividade, controle de impulsos, resolução de problemas, raciocínio lógico e memória de curto prazo em cães de 1 a 8 anos.

As provas incluem atividades que avaliam a cognição social, como gesticular para um recipiente com comida para ver se o cão entende as sinalizações do cuidador. E uma prova de raciocínio lógico, onde o cão deve deduzir onde se encontra uma guloseima depois de vê-la escondida sob um recipiente.

No estudo, 13 raças médias a grandes foram avaliadas, destacando o Border Collie com as pontuações mais altas em todas as categorias, especialmente na cognição social. No entanto, os Labrador Retriever mostraram pontuações mais baixas em resolução de problemas e controle de impulsos, apesar de sua popularidade.

Cães de raça mista obtiveram pontuações mais baixas em cognição social e resolução de problemas espaciais, mas melhores resultados no controle de impulsos.

Os investigadores indicam que as diferenças encontradas não podem ser baseadas apenas em diferenças genéticas, mas também em experiências vitais e treinamento.

Embora estudos anteriores tenham mostrado que a raça não é determinante na personalidade de um cão, este estudo sugere notáveis diferenças nas habilidades cognitivas entre raças, deixando aberta a possibilidade de que dados adicionais sobre outras raças sejam publicados em futuros testes smartDOG.