Elefante chamado de 'mais triste do mundo' morre aos 49 anos no zoológico de Manila

Vishwamaali, conhecido como Mali, faleceu aos 49 anos após décadas de solidão no Zoológico de Manila. Ativistas pedem por mais dignidade para animais em cativeiro.

Mali, o elefante que viveu toda a sua vida sem a companhia de outros de sua espécie, morreu aos 49 anos no Zoológico de Manila, nas Filipinas. Conhecido como o "elefante mais triste do mundo" pela PETA, Mali se tornou símbolo do ativismo pelos direitos dos animais em cativeiro, como lembrou o The Mirror.

Chegando ao zoológico aos 3 anos como presente para a então primeira-dama Imelda Marcos, Mali passou mais de 40 anos em isolamento. Apesar dos apelos de ativistas, incluindo Sir Paul McCartney, para transferi-la para um santuário de elefantes, Mali permaneceu no zoológico.

Elefante-Magda-Ehlers-Pexels

Magda Ehlers / Pexels

Tristeza reconhecida internacionalmente

Sir Paul McCartney, em uma carta ao presidente filipino em 2012, descreveu imagens de Mali em cativeiro como "comoventes". Apesar dos apelos de celebridades e organizações, Mali nunca teve a oportunidade de viver em um ambiente mais condizente com suas necessidades naturais.

A PETA prestou homenagens a Mali, destacando que ela merecia uma vida melhor. A morte do elefante destaca a necessidade contínua de repensar as condições de vida dos animais em cativeiro e a importância do ativismo pelos direitos dos animais.

A prefeita de Manila, Honey Lacuna, anunciou a morte de Mali e expressou suas memórias felizes da infância ao visitar o zoológico. Ela também afirmou que buscará doações do governo do Sri Lanka para outro elefante, perpetuando a discussão sobre o tratamento de animais em cativeiro.