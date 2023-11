Diferenças genéticas reveladas: estudo decifra os segredos dos órgãos masculinos e femininos

Pela primeira vez, cientistas desvendam os mistérios genéticos que influenciam as diferenças entre órgãos masculinos e femininos em mamíferos, fornecendo insights cruciais para a medicina e destacando a importância de uma abordagem de gênero na pesquisa biomédica, diz o Mega Curioso.

Além do dimorfismo sexual

O estudo vai além das características específicas do dimorfismo (quando o gênero impacta no corpo dos animais machos e os diferencia das fêmeas) sexual, explorando as mudanças genéticas que ocorrem nos órgãos internos de mamíferos, revelando padrões de expressão genética que impactam o desenvolvimento e a funcionalidade de órgãos como cérebro, coração, rins e fígado.

Descobertas surpreendentes sobre a expressão genética tardia, acionadas na puberdade por hormônios específicos, oferecem novas perspectivas para tratamentos médicos personalizados. Compreender as diferenças genéticas nos órgãos masculinos e femininos pode levar a medicamentos mais específicos e direcionados, abrindo portas para avanços na medicina personalizada.