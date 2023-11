Descubra o significado por trás do nome Pepsi

Pepsi, uma das marcas mais reconhecíveis do mundo, guarda um segredo em seu nome que surpreende seus consumidores. Afinal, qual é o significado por trás do nome da famosa bebida gaseificada?

Apesar de sua presença global e status de uma das maiores marcas de refrigerantes, a verdadeira origem do nome Pepsi tem surpreendido muitos de seus fãs recentemente. Inventada pelo farmacêutico Caleb Bradham em 1893 como "Brad's Drink," a bebida passou por uma série de mudanças antes de se tornar o que é hoje.

O nome Pepsi tem suas raízes na palavra "dyspepsia," que se refere à indigestão. Essa escolha não foi arbitrária, pois a bebida originalmente tinha alegações de ajudar na digestão e aliviar problemas estomacais. A palavra também está ligada à enzima digestiva pepsina, que desempenha um papel na digestão de proteínas.

Marketing e transformações

No início do marketing da bebida, em 1903, a Pepsi foi promovida como algo que poderia acalmar a indigestão, com o slogan "Estimulante, Revigorante, Auxilia na Digestão." Em 1961, o termo "Cola" foi removido do nome, referindo-se ao sabor de noz de cola.

A notícia surpreendente sobre a origem do nome Pepsi levou muitos internautas a expressarem seu choque online, como lembrou o The Mirror. Comentários como "Eu descobri hoje!" e "Eu não fazia ideia" inundaram as redes sociais, revelando que essa informação peculiar escapou à consciência de muitos ao longo dos anos.

Embora a receita da Pepsi tenha passado por várias alterações desde sua criação, a bebida, atualmente feita com água gaseificada, xarope de milho com alto teor de frutose, corante caramelo, açúcar, ácido cítrico e outros sabores naturais, mantém seu lugar como a segunda marca de refrigerante mais valiosa do mundo, atrás apenas da Coca-Cola.