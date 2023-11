Bâdgir: a tecnologia 'ar-condicionado' milenar que resiste ao tempo

Há milhares de anos, os persas desenvolveram o bâdgir, um antigo sistema de refrigeração que ecoa o conceito moderno de ar-condicionado. Descubra como essa inovação ancestral ainda inspira soluções sustentáveis nos dias de hoje, como trouxe o Mega Curioso.

Desde os primórdios, a humanidade tem enfrentado desafios climáticos extremos, buscando maneiras de tornar a vida mais confortável. Uma dessas soluções antigas é o bâdgir, conhecido como "apanhador de vento", uma espécie de "ar-condicionado da antiguidade" que se destacava no território agora conhecido como Irã.

Estudiosos revelam que o bâdgir reduzia a temperatura interna das construções em até 10°C, sem depender de eletricidade ou combustíveis. Localizado no topo das edificações, esse sistema de resfriamento utilizava o vento a seu favor, influenciando o design arquitetônico das casas.

Como funciona o ?catador de vento??

O vento fresco adentrava pelas aberturas no topo da torre e era direcionado para o interior do imóvel por meio de canais. Esses canais distribuíam o ar frio pelos cômodos, enquanto outros canais permitiam a saída do ar aquecido, criando um ciclo natural de refrigeração.

Apesar de sua eficácia, o bâdgir tinha desafios, como a entrada de insetos e poeira. No entanto, sua abordagem ecológica e a capacidade de resfriar sem o uso de eletricidade tornam-no uma alternativa moderna para substituir os sistemas tradicionais de ar-condicionado.

Países como o Reino Unido, Estados Unidos e o próprio Irã estão revivendo essa tecnologia antiga. Edifícios modernos incorporam versões atualizadas do bâdgir, oferecendo uma alternativa ecológica para o conforto térmico.

Ao olharmos para o passado, encontramos inspiração para enfrentar os desafios ambientais do presente. O bâdgir, uma maravilha da engenharia antiga, continua a soprar sua brisa refrescante sobre o caminho para um futuro mais sustentável.