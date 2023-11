Babuínos mumificados no Egito revelam antigas conexões de DNA com cidade enigmática

O antigo mistério de Punte, uma terra enigmática mencionada nos registros egípcios, ganha vida com a descoberta de DNA em babuínos mumificados. Uma conexão possível com a cidade de Adúlis, na Eritreia, traz novas perspectivas sobre a localização de Punte, desafiando as opiniões históricas sobre a destruição do DNA durante a mumificação, diz o Mega Curioso.

A importância dos babuínos

Desde os tempos faraônicos, a jornada a Punte era um evento crucial para os egípcios em busca de mercadorias valiosas. Os babuínos, símbolos de Thoth, foram trazidos de Punte para o Egito, mumificados e depositados em cemitérios sagrados, preservando agora pistas genéticas sobre sua origem.

Uma análise de DNA em babuínos mumificados foram desafios únicos devido à mumificação e ao uso de substância como betume. Surpreendentemente, a rápida dissecação durante a mumificação foi crucial para a preservação do DNA, desafiando as proposições anteriores sobre as técnicas antigas de preservação.