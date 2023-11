Alienígenas misteriosos ‘definitivamente não são humanos’ e têm 30% de DNA de ‘espécies desconhecidas’

Em uma revelação impressionante, os alienígenas misteriosos revelados no México ‘definitivamente não são humanos’ e têm 30% de DNA de ‘espécies desconhecidas’. O caso ganhou destaque no mundo no início deste ano após a divulgação.

Como detalhado pelo site Daily Star, dois cadáveres em miniatura foram revelados pelo controverso jornalista mexicano Jaime Maussan. Ele alegou que se tratava de alienígenas centenários encontrados no Peru – com este último país iniciando processos judiciais contra Maussan.

O polêmico sujeito de 70 anos afirmou que encontrá-las foi “a coisa mais importante que aconteceu à humanidade”. Ele acrescentou: “Acredito que este fenômeno é o único que nos dá a oportunidade de nos unirmos”.

E esta semana, falando perante o Congresso Mexicano, ele afirmou que os alienígenas foram testados, e isso mostrou que 30% do DNA “não é de nenhuma espécie conhecida”. Pesquisadores confirmaram que os corpos com apenas três dedos eram “autênticos”.

Ele disse: “Esta é a primeira vez que a vida extraterrestre é apresentada desta maneira. Temos um exemplo claro de espécimes não humanos sem relação com nenhuma espécie conhecida em nosso planeta. O público tem o direito de saber sobre tecnologias e seres não humanos. Esta realidade une a humanidade em vez de nos dividir. Não estamos sozinhos neste vasto universo; devemos abraçar esta verdade.

Ainda de acordo com as informações, os corpos foram descobertos pela primeira vez no Peru e estavam em exposição em 2017. O ufólogo Will Galison é um dos que realmente viu as múmias de perto no Peru e afirmou que deveríamos estar muito mais preocupados com elas do que realmente estamos.

Com informações do site Daily Star