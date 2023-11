Alerta urgente sobre pílula anticoncepcional após duas mortes em dez dias

Após a morte de duas mulheres na Nova Zelândia devido a complicações semelhantes relacionadas à pílula anticoncepcional, um corregedor recomenda aconselhamento sobre os riscos de tromboembolismo venoso.

Duas mulheres faleceram no mesmo mês na Nova Zelândia devido a complicações semelhantes relacionadas à pílula anticoncepcional, levando um corregedor a sugerir que os médicos alertem os pacientes sobre os riscos de coágulos sanguíneos. Ambas as mulheres tinham condições desconhecidas de coagulação do sangue.

Georgia O'Neill, uma maquiadora de 24 anos, foi encontrada morta em setembro de 2021 em seu apartamento compartilhado em Auckland. Ela havia comunicado sintomas de mal-estar e dor nas costas, mas não sabia que tinha uma condição genética que aumentava significativamente o risco de coágulos ao tomar a pílula.

Isabella Rangiamohia Alexander, de 17 anos, faleceu no mesmo mês após colapsar durante uma caminhada com seu pai. Após ser levada às pressas ao Hospital de Auckland, foram encontrados coágulos sanguíneos em suas pernas e pulmões.

Remedio-Pixabay-1

Pixabay

Condições genéticas e riscos

O Coroner Ho revelou que Georgia O'Neill possuía uma condição chamada mutação do Fator V Leiden, aumentando em 35 vezes o risco de trombose venosa profunda (TVP) ou embolia pulmonar (EP) para quem toma a pílula. Para aqueles sem a condição, o risco é cerca de três a quatro vezes maior.

A Dra. Eileen Merriman, diretora clínica de hematologia, destacou que não há benefício em realizar rotineiramente testes para o Fator V Leiden antes da prescrição da pílula, pois a maioria das pessoas que desenvolvem TVP ou EP não possui essa mutação.

O Coroner recomendou que todas as mulheres que tomam a pílula anticoncepcional combinada, especialmente aquelas com histórico familiar de tromboembolismo venoso, monitorem atentamente os sintomas. Ele enfatizou a importância de os médicos fornecerem a devida orientação sobre os riscos aumentados e os sintomas a serem observados antes de prescreverem a pílula.

Embora o risco de TVP e EP ao tomar a pílula seja significativo, o relatório da Dra. Merriman destaca que uma gravidez não planejada pode representar um risco ainda maior, com o risco de TVP e EP na gravidez sendo sessenta vezes mais alto do que o da pílula anticoncepcional combinada, como trouxe o The Mirror.

Os sintomas de TVP incluem dor na perna na coxa ou panturrilha, inchaço, pele quente ao toque e descoloração avermelhada. Já os sintomas de EP incluem falta de ar, respiração rápida, dor no peito sob a caixa torácica, tontura e desmaio.