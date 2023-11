‘Adolescente heroína’ impede tragédia ao salvar ônibus desgovernado cheio de estudantes

As imagens de segurança capturaram o momento em que o ônibus sai desgovernado em direção ao posto de gasolina e a adolescente pula no veículo para frear. Ela recebeu uma homenagem- Foto: reprodução/Norte Casino Mini Mart

A adolescente de 14 anos, Izzy Miller, tornou-se uma heroína ao evitar uma potencial tragédia na Austrália. O incidente ocorreu quando um ônibus desgovernado, repleto de estudantes, se aproximava perigosamente de um posto de gasolina. Assista ao vídeo abaixo para testemunhar o ato corajoso de Izzy.

Ação Rápida e Corajosa de Izzy

Ao notar a ausência do motorista, Izzy agiu com coragem e rapidez. Seu único pensamento naquele momento era a segurança das crianças a bordo. “Se eu não fizesse nada, algo muito ruim poderia ter acontecido com as crianças”, afirmou Izzy. As câmeras de segurança registraram toda a ação, que logo se tornou viral na internet.

Intervenção Providencial

Ao saltar para o banco do motorista, Izzy conseguiu frear o ônibus a tempo, evitando uma colisão iminente com as bombas de gasolina. Outros também correram para ajudar, garantindo que um potencial desastre fosse evitado. A ação ousada de Izzy foi crucial para desviar o ônibus do perigo eminente.

Reconhecimento e Agradecimento

Foto: Instagram @nypost

A proprietária do posto, Erin Witton, reconhecendo a bravura de Izzy, presenteou-a com um Certificado de Apreciação e uma recompensa em dinheiro. A comunidade expressou sua admiração pela jovem heroína, e até o diretor da escola elogiou sua coragem. A mãe de Izzy, cheia de orgulho, recebeu elogios pelo ato extraordinário de sua filha.

Investigação em Andamento

Atualmente, a polícia está investigando as circunstâncias que levaram ao acidente do ônibus desgovernado. A rápida intervenção de Izzy evitou uma potencial tragédia, e sua coragem extraordinária continua a impressionar a comunidade.

Fonte: New York Post

