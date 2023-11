115 anos com alegria: Dona Helena, mulher centenária de Rio das Pedras, comemora aniversário esbanjando disposição

A longevidade sempre foi um mistério fascinante, e no interior de São Paulo, uma mulher desafia todas as probabilidades. Dona Helena, moradora de Rio das Pedras, completou 115 anos, esbanjando lucidez e saúde. Em uma celebração marcada por alegria, ela expressa seu desejo de viver ainda mais, ressaltando que a vida é algo precioso.

Uma Vida Ativa e Independente em Rio das Pedras

Nascida em 1908, em Nova Itarana, Bahia, Helena Pereira dos Santos mudou-se para São Paulo com seus filhos, onde prosperou ao lado da sua família. Neta de Dona Helena, Adriana destaca a vitalidade e independência da avó, descrevendo-a como uma pessoa superativa. Dona Helena não apenas escolhe seus próprios produtos na feira e no mercado, mas também desfruta de passeios, viagens e visita anualmente o santuário de Aparecida do Norte.

Trabalho, Costura e a Previsão Espiritual

Idosa de Rio das Pedras completa 115 anos; “Eu quero viver mais, a vida é boa” — Foto: Reprodução EPTV

Aposentada há algum tempo, Dona Helena já desempenhou papéis diversos, incluindo o de parteira e costureira. Sua neta revela que, mesmo na aposentadoria, a avó continua a costurar roupas, consertar botões e criar bonecas de pano. Quando questionada sobre sua longevidade surpreendente, Dona Helena relembra de um médico espírita que, quando ela era jovem, previu que viveria mais de 100 anos. Além disso, o médico sugeriu um método curioso para prever sua expectativa de vida, contando às vezes que a vela do seu aniversário se apagava e acendia. Dona Helena, com lucidez, recorda o momento em que atingiu a marca dos cem anos e percebeu que, de fato, estava destinada a uma vida longa.

A celebração dos 115 anos de Dona Helena não apenas destaca a extraordinária longevidade, mas também a vivacidade e alegria que ela continua a compartilhar com sua família em Rio das Pedras. Essa história inspiradora nos lembra da preciosidade da vida e da sabedoria que vem com o passar dos anos.

Fonte: G1

