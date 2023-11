TV faz revelação: vítimas do atentado de Lockerbie poderiam ter sido salvas

O devastador atentado aéreo de Lockerbie, em 1988, que tirou a vida de 270 pessoas, ganha novas revelações surpreendentes no documentário da ITV. 'Return To Lockerbie With Lorraine Kelly' expõe descobertas inéditas que indicam que duas vítimas americanas podem ter sobrevivido à queda inicial, lançando luz sobre um capítulo sombrio da história, diz o Mirror.

Detalhes chocantes

O relatório do patologista, 10 anos após a tragédia, revela que duas vítimas poderiam ter sobrevivido inicialmente. Um homem, com apenas uma perna quebrada, e um jovem com múltiplos ferimentos, levanta questões intrigantes sobre a possibilidade de sobrevivência após a queda de seis milhas.

Corpos que mostram sentimentos de desconforto cardíaco após a queda apoiam relatos de uma possível sobrevivência. O documentário levanta dúvidas sobre as informações anteriores, questionando se algumas vítimas poderiam ter sido salvas, provocando uma revisão das narrativas oficiais do trágico evento.

O documentário, através do testemunho de Lorraine Kelly e descobertas impactantes, proporciona uma visão profunda do horror de Lockerbie, lançando uma nova luz sobre um dos capítulos mais sombrios da aviação e do terrorismo internacional.