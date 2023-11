Tragédia: menina de 10 anos morre após contrair "infecção comedora de cérebro"

A morte precoce de Stefanía Villamizar González, de apenas 10 anos, abalou sua família, que acredita que ela contraiu uma rara "infecção comedora de cérebro" enquanto brincava em uma piscina na Colômbia durante as férias. O jovem começou a apresentar sintomas dois dias após o retorno da viagem, inicialmente com uma infecção no ouvido, diz o Mirror.

Suspeita de ameba

Os médicos, posteriormente, diagnosticaram Stefanía com encefalite amebiana, uma condição extremamente rara com uma taxa de mortalidade de 95%. A suspeita é que uma ameba comedora de cérebro, Naegleria fowleri, encontrada em águas mal tratadas, tenha sido causa de infecção fatal.

New @WFAA Central Texas girl, 10, dies after contracting brain-eating amoeba infection while swimming https://t.co/sA2JaaQRZn pic.twitter.com/Ua34mdOkIh — DallasMetro (@DallasMetro) September 16, 2019

A mãe, Tatiana González, acredita que sua filha contraiu a doença durante as brincadeiras na água durante as férias em junho. Um familiar próximo participante da trágica história, passa a conscientizar sobre os perigos da ameba comedora de cérebro. A família expressou sua devastação, destacando a necessidade de prevenção para evitar que outras crianças entrem no mesmo destino.

A Naegleria fowleri, apelidada de "ameba comedora de cérebro", é encontrada em águas doces e quentes, incluindo piscinas mal mantidas. A infecção ocorre quando a água contaminada entra pelo nariz, alimentando-se do tecido cerebral e causando danos neurológicos graves. Os sintomas, que incluem dor de cabeça intensa, febre, náuseas e convulsões, geralmente surgem após cinco dias, com uma progressão rápida para lesões do pescoço, alteração do estado mental e, em casos extremos, coma.

Prevenção Essencial

As autoridades de saúde recomendam precauções, como manter o nariz fechado ou usar clipes nasais ao nadar em água doce e quente. Evitar águas mal tratadas, especialmente em temperaturas elevadas, é aconselhável. A infecção, embora rara, é quase sempre fatal, destacando a importância da conscientização e prevenção.