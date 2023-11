Tragédia: mãe morre após excesso de água e marido responsabiliza centro de saúde

Michelle Whitehead, 45 anos, do Reino Unido, faleceu após entrar em coma devido ao consumo excessivo de água, deixando seu marido, Michael, apontando falhas no atendimento do Centro de Saúde Mental Millbrook, em Nottinghamshire. Uma investigação revelou uma falta de diagnóstico de sua condição, polidipsia psicogênica, e negligências que levaram a sua morte, diz o New York Post.

Falha no diagnóstico

A condição de Michelle, polidipsia psicogênica, não foi identificada pelos funcionários, permitindo acesso irrestrito à água. Além disso, a administração de tranquilizantes não foi monitorada devidamente, causando um coma não identificado por horas, resultando em consequências graves.

A morte de Michelle Whitehead, destaca uma série de falhas no Centro de Saúde Mental Millbrook. Diagnosticada com polidipsia psicogênica, seu consumo excessivo de água resultou em surto cerebral fatal. O Centro admitiu negligências, incluindo a não conformidade com suas próprias políticas.

A investigação aponta que as falhas ocorreram significativamente para a tragédia. O CEO da Nottinghamshire Healthcare NHS Foundation Trust emitiu um pedido de desculpas à família e prometeu melhorias. A triste história ressalta a importância da detecção precoce e cuidados adequados para condições de saúde mental, evitando tragédias semelhantes no futuro.