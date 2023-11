Técnica de enfermagem viraliza ao transformar parto em festa para tranquilizar mamães

Luzia Castro, uma profissional da saúde com mais de duas décadas de experiência, está revolucionando a experiência do parto na maternidade São Lucas, em Juazeiro do Norte, Ceará. Além de técnica de enfermagem, ela desempenha papéis de doula e parteira, mas é a sua abordagem única que a tornou famosa.

A Mágica da Dança na Dilatação

Ao invés da tensão habitual associada ao trabalho de parto, Luzia introduziu a dança como uma terapia para entreter as gestantes. Em um vídeo assistido por mais de 5 milhões de pessoas, ela dança animadamente, enquanto as futuras mamães na maca imitam seus movimentos, criando um ambiente descontraído.

Parto Humanizado e Atendimento Diferenciado

Luzia, além de sua competência como profissional de saúde, revela seu talento como dançarina. Seus vídeos no Instagram demonstram atendimento humanizado e diferenciado para gestantes. As danças não são apenas uma diversão; são estrategicamente focadas em facilitar a dilatação de forma tranquila.

A Viralização do Cuidado Especial

Foi esse cuidado único que levou Luzia à viralização nas redes sociais, com mais de 5 milhões de visualizações. Em um vídeo, ela ensina as gestantes a dançar ao som de “Tras de Mi”, um clássico da banda Rebelde, transformando a fase de dilatação em um momento de risos e descontração.

Sintonia e Elogios nas Redes Sociais

Nas redes sociais, Luzia recebe milhares de elogios pela sua sintonia com as futuras mamães. Comentários expressam admiração pela abordagem única, prevendo que, se a viralização continuar, a maternidade São Lucas se tornará a preferida em todo o Brasil.

Dicas Úteis para Gestantes no Instagram

Além dos vídeos de dança, Luzia compartilha dicas valiosas no Instagram para tornar o trabalho de parto menos doloroso. Entre elas estão o banho morno, exercícios de agachamento e outros métodos que visam proporcionar maior conforto durante esse momento especial.

Ela não apenas proporciona um parto mais suave, mas transforma a maternidade em uma festa. Seus métodos inovadores e alegres prometem uma experiência única para as futuras mamães.

