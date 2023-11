Passageiro preso após escapar pela escotilha: incidente choca o aeroporto de Nova Orleans

Um homem foi detido no Aeroporto Internacional Louis Armstrong de Nova Orleans após uma tentativa de fuga de um voo da Southwest Airlines no domingo. O incidente chocante envolveu o passageiro escapando pela escotilha de emergência, caminhando na asa do avião e tentando roubar um caminhão de serviço na pista, diz o New York Post.

Fuga Espetacular

O Gabinete do Xerife da Paróquia de Jefferson, em Louisiana, confirmou a prisão do homem na noite de domingo. Testemunhas relatam que o passageiro escapou pela escotilha de emergência enquanto a aeronave ainda estava estacionada no terminal, prestes a decolar. Fotos impressionantes mostram o momento em que a escotilha caiu e o homem foi detido pela polícia.

Southwest Airlines passenger arrested after escaping through emergency hatch, climbing onto plane's wings https://t.co/ujcZ5oqZMT via @nypost — Robert J Kingsbury (@RobertJKingsbu1) November 27, 2023

Testemunhas oculares relatam que, após escapar pela escotilha, o homem caminhou na asa do avião antes de tentar roubar um caminhão de serviço na pista. Autoridades locais intervieram, detendo o suspeito antes que a situação se agravasse.

Após a detenção, o homem foi encaminhado ao hospital para avaliação médica. Até o momento, sua identidade não foi revelada, e nenhuma acusação criminal foi emitida. O Gabinete do Xerife encaminhou o caso às autoridades federais para investigação.

Southwest Airlines se pronuncia

Até o momento, a Southwest Airlines não emitiu comentários sobre o incidente. O episódio inusitado levanta questões sobre a segurança nos voos comerciais e as medidas de emergência a bordo.