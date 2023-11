Pai veterano de guerra devolve medalhas em protesto pelo desaparecimento da filha

O desaparecimento de Katrice Lee, aos 2 anos, em um supermercado na Alemanha, completou 42 anos. Seu pai, Richard Lee, um veterano do Exército, planeja devolver suas medalhas em um ato de protesto contra a maneira como o caso foi prolongado, diz o Mirror.

Desaparecimento em 1981

Katrice desapareceu em 28 de novembro de 1981, próximo a uma base militar britânica em Paderborn, Alemanha. Richard, que serviu no Exército por mais de 30 anos, pretende devolver medalhas, incluindo uma de serviço na Irlanda do Norte e outra por 30 anos de serviço e boa conduta, em um gesto simbólico.

A veteran whose daughter, 2, vanished 42 years ago will hand back medals over outrage at the police's handling of the case https://t.co/p1FuiYfXp8 pic.twitter.com/w0740htFa6 — The Mirror (@DailyMirror) November 27, 2023

Lee expressa sua indignação com a falta de apoio e progresso no caso, destacando a decepção contínua de sua família. Ele criticou a reunião com o primeiro-ministro Boris Johnson em 2022, considerando um "golpe publicitário" com discussão pouco significativa.

A Real Polícia Militar pediu desculpas em 2012 pelas falhas na investigação inicial, reiniciando as investigações com a Operação Bute. O governo foi confirmado em rever o caso em 2017. Após descobertas como uma foto de um homem próximo ao desaparecimento e escavações, as autoridades afirmam que "todas as linhas de investigação ativas foram concluídas". O Ministério da Defesa oferece condolências a Richard Lee e sua família.

O Comando e Unidade de Crimes Graves do Ministério da Defesa mantêm a primazia da investigação, encorajando qualquer informação adicional sobre o paradeiro de Katrice. Enquanto a família continua sua busca por respostas, o gesto de Richard Lee destaca a frustração persistente diante de um caso não resolvido ao longo de décadas.