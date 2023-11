Mulher surpreende com passos de dança proibidos em festa da empresa

O ano está prestes a acabar e milhares de empresas organizam festas ou posadas com todos os seus empregados para ter uma boa convivência. Além de alimentos e bebidas, alguns chefes realizam dinâmicas para que os participantes obtenham um presente; entre todas as opções, os concursos de dança são a atividade mais comum para determinar quem ganha.

Nas últimas horas, o Twitter começou a popularizar o suposto concurso de dança de uma empresa. Nos 19 segundos de gravação, cinco mulheres são vistas, querendo dar o seu melhor na pista e assim demonstrar seu talento ao dançar. O apresentador motivou as senhoras e o público a viver o momento e deixar toda a energia no local.

Sacando los pasos prohibidos 😍 pic.twitter.com/eeW52OEGyX — Mundo Mágico (@Mundo_MagicoMX) November 15, 2023

A mulher dançou ‘Culiquitaca’ e contou com o apoio de todos, que aplaudiram e gritaram. A curta duração das imagens impediu saber quem se consagrou a vencedora do concurso ou o que a vencedora obteve.

Até o momento, a gravação dos fatos soma mais de 165 mil reproduções na rede social pertencente a Elon Musk, onde se podem ler mensagens como “Já me vi na festa de fim de ano”, “Espero que passe na minha posada do jale assim...”, “Estou me dirigindo à posada” ou “As tias nas festas de fim de ano”.