Uma mãe de cinco filhos, identificada apenas como Daria, está sob investigação e prisão após a chocante descoberta de que ela realizou Vivia com os corpos de seus filhos mortos em seu apartamento na cidade de Velikiye Luki, noroeste da Rússia. A investigação, iniciada em 23 de novembro, revelou condições horríveis, com a polícia encontrando restos mortais em estado avançado de putrefação, diz o Mirror.

As condições do apartamento eram tão alarmantes que os policiais encontraram os corpos em estado avançado de decomposição, inclusive um bebê não registrado nas listas oficiais do país. A mãe, de 34 anos, revelou à polícia onde deixou os cadáveres, evidenciando a gravidade da situação. Entre as descobertas, um menino de quatro anos ainda estava vestido, enquanto o corpo de uma menina de oito anos foi encontrado em uma casa de campo adquirida com benefícios.

Mum, 34, lived with corpses of three children to keep claiming benefits https://t.co/LO3eQsqBdE pic.twitter.com/ltAVoWDikc — Mirror World News (@MirrorWorldNews) November 27, 2023

O filho mais velho de Daria, um menino de 12 anos que Vivia com a avó, foi quem alertou a polícia ao testemunhar um dos corpos no apartamento. A mãe anônima de Daria afirmou que o menino disse: "Há uma criança morta no apartamento da minha filha. Ele está na cama, mas os ossos já estão visíveis" .A tragédia se revelou em meio a relatos de que Daria frequentemente maltratava as crianças, e vizinhos afirmam ouvir seus gritos.

Os investigadores estão examinando a vida selvagem de Daria, financiada por benefícios para crianças, enquanto afirmam que ela manteve seus filhos mortos para continuar recebendo esses benefícios. Com um histórico perturbador, incluindo a morte não esclarecida de um sexto filho anos atrás, as autoridades russas estão avaliando a competência mental de Daria para o julgamento. Se for considerada competente, ela poderá enfrentar até 20 anos de prisão se for condenada. A investigação continua em andamento.