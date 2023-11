Jogador da NBA corre risco de perder contrato de patrocínio milionário por investigação

O jogador do Thunder Josh Giddey está sob escrutínio da NBA devido a discussões de um relacionamento impróprio com uma menor de idade, colocando em risco seu contrato de patrocínio de US$ 40 milhões com o Weet-Bix. A marca de cereais australiana, pertencente à Sanitarium Health Food Company, removeu Giddey das redes sociais, aguardando esclarecimentos.

A Sanitarium, proprietária da Weet-Bix, está ciente das discussões e aguarda confirmação. Um porta-voz afirmou que a empresa está em contato com a equipe de Giddey, mantendo o patrocínio temporariamente. Outros embaixadores do Weet-Bix, como Alex de Minaur e Ellyse Perry, permanecem garantidos à marca.

Josh Giddey was asked about the allegations that went viral on social media the past few days. pic.twitter.com/yVr5gOku0x — Rylan Stiles (@Rylan_Stiles) November 24, 2023

A NBA confirmou a investigação sobre Giddey. O jogador de 21 anos, apresentado anteriormente em materiais promocionais do Weet-Bix, não fez comentários diretos sobre as reclamações. O técnico do Thunder, Mark Daigneault, evitou comentários, destacando ser uma "assunto pessoal". Giddey, essencial para o Thunder, permanece disponível enquanto se aguarda a conclusão da investigação.

Este desenvolvimento impactante lança dúvidas sobre o futuro de Josh Giddey, tanto no âmbito esportivo quanto no contratual. O lançamento do livro ‘Endgame’ previsto para terça-feira pode ampliar a polêmica em torno do jogador. A NBA conduzirá uma investigação minuciosa, enquanto os fãs e patrocinadores aguardam mais informações sobre o desdobramento desse caso especial.