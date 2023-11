Japonesa centenária desafia o tempo trabalhando como consultora de beleza

Tomoko Horino se maquia diariamente e, aos 100 anos, é a consultora de beleza mais velha do mundo, de acordo com o livro de recordes Guinness - Philip Fong/AFP

Em uma época em que as mulheres eram esperadas em casa, Tomoko Horino desafiou normas ao trabalhar de madrugada, ainda cuidadosamente maquiada. Agora, aos 100 anos, ela é a consultora de beleza mais idosa do mundo, conquistando um lugar no Guinness World Records em agosto.

Uma Carreira que Desafiou Percepções

Nos anos 1960, em Fukushima, seus vizinhos acreditavam que trabalhava em um bar noturno. Entre risos, Horino questiona: “Qual acompanhante sai quando o sol nasce e volta ao anoitecer?”.

Nascida em 1923, casou-se cedo, mas admite que a união foi um erro, apesar de ter durado até a morte do marido, há 16 anos. De uma família rica, enfrentou dificuldades financeiras devido aos gastos extravagantes do marido.

Da Necessidade à Realização

Tomoko Horino se maquia diariamente e, aos 100 anos, é a consultora de beleza mais velha do mundo, de acordo com o livro de recordes Guinness - Philip Fong/AFP

Para sustentar três filhos, começou a trabalhar aos 39 anos, fabricando caixas para presentes. Logo, tornou-se uma vendedora de produtos da marca de cosméticos Pola, superando o salário do marido.

O Japão, com uma população significativamente idosa, viu um aumento no emprego para idosos, também impulsionado pela escassez de mão de obra. Aos 100 anos, Horino destaca-se na empresa Pola como a mais ativa na comunicação com clientes e no desenvolvimento de novos produtos.

Segredos de Beleza e Resiliência

Horino, que usou saltos até os 80 anos, mantém uma rotina diária de maquiagem e tratamentos antirrugas. Seus cuidados incluem banhos noturnos, loções, antirrugas e um compromisso em se manter informada para conectar-se com a clientela.

“Sempre é maravilhoso vê-la em tão boa forma”, diz uma cliente admirada. No entanto, ela reconhece a dificuldade em manter clientes idosas.

“Continuarei trabalhando enquanto estiver viva”, afirma Horino, destacando a alegria de ajudar as pessoas a se sentirem mais bonitas e felizes.

Fonte: Folha de S. Paulo

