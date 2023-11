iPhone atormenta usuária com alarme diário às 9h25

Uma britânica enfrenta um dilema peculiar com seu iPhone, que toca o alarme todos os dias às 9h25, sem que ela tenha configurado tal alerta. O problema persiste há cinco anos, deixando até mesmo os especialistas da Apple desconcertados, diz o New York Post.

A usuária, Angele Sofia, publicou sua saga no TikTok, descrevendo o alarme misterioso que a atormenta diariamente. Mesmo com a compra de novos dispositivos, a falha persiste, pois Sofia transfere seus dados, causando o alarme indesejado consigo.

Especialistas no TikTok oferecem sugestões, desde ajustes no aplicativo de saúde até edições na agenda de sono. No entanto, nenhuma solução se mostrou eficaz, deixando Sofia frustrada e à beira das lágrimas.

A persistência do problema levanta questões sobre possíveis falhas no sistema operacional ou configurações ocultas. O usuário, apesar dos incômodos diários, recusa-se a recorrer à redefinição de fábrica, priorizando seus dados sobre o enigma do alarme constante.

Essa situação peculiar destaca como até mesmo os dispositivos tecnológicos mais avançados podem apresentar desafios inesperados, deixando tanto os usuários quanto os especialistas perplexos diante de um enigma digital.