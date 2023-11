Investigação revela que homem teve relações sexuais com cadáveres por anos

Foto sem data distribuída pela policía de Kent, na Grã-Bretanha, de David Fuller. Uma investigação revelou em 28 de novembro de 2023 que Fuller teve relações sexuais com uma centena de cadáveres ao longo de 15 anos sem que ninguém soubesse AP (Kent Police/AP)

LONDRES - Uma investigação ordenada pelo governo britânico revelou na terça-feira que encontrou graves evidências em hospitais onde um eletricista condenado por homicídio pôde ter relações sexuais com cerca de 100 cadáveres ao longo de 15 anos sem ser detectado.

A necrofilia de David Fuller veio à tona em 2020, quando a polícia usou análise de DNA para ligá-lo ao assassinato de duas mulheres e encontrou milhões de imagens de abusos sexuais em sua casa. As imagens incluíam vídeos nos quais ele tinha relações sexuais com os cadáveres de mulheres e meninas nos necrotérios de dois hospitais no sudoeste da Inglaterra, onde trabalhava.

“Os crimes cometidos por David Fuller eram realmente escandalosos”, diz o relatório de 308 páginas. “No entanto, as deficiências de gestão, governança, regulamentação e processos e a falta persistente de curiosidade contribuíram para a criação do ambiente em que ele pôde cometer esses crimes”.

“Esta não é apenas a história de um supervisor de manutenção elétrica que é um embusteiro. As vítimas de David Fuller e seus parentes foram enganadas repetidamente por pessoas de todos os níveis responsáveis por protegê-las e cuidar delas.

Fuller, de 69 anos, está cumprindo prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por dois homicídios. Ao mesmo tempo, ele está cumprindo uma pena de 12 anos por dezenas de casos de necrofilia em uma escala sem precedentes em uma corte britânica, de acordo com o promotor.

O objetivo da pesquisa foi descobrir como Fuller conseguiu sair impune por tanto tempo e impedir que isso aconteça novamente.