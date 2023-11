Homem prepara isca para assustar pássaros e ‘tiro sai pela culatra’

Giulio Cuzilla, residente da Austrália, enfrentou alguns problemas com pássaros locais, frequentando sua casa. De acordo com um artigo publicado no portal The Dodo, a comida da tigela externa do gato do rapaz era furtada pelas aves. Sendo assim, ele resolveu agir para tentar evitar o problema.

No entanto, não imaginava que o tiro sairia pela culatra.

O homem usou material de artesanato, criando um dissuasor para ameaçar os pássaros furtadores. Se tratava de uma coruja improvisada, feita à mão, a fim de ficar de guarda na varanda e afastar as aves que ali pousavam.

Apesar da tentativa, os pássaros não se intimidaram nenhum pouco. Pelo contrário, ficaram ainda mais instigados com a “nova decoração”.

Atitude inesperada

Apesar da coruja falsa na varanda, Cuzilla não notou diferença nenhuma em comparação a antes. Com mais um pouco de atenção, notou os pássaros reunidos em grande quantidade, sob a estatueta improvisada. Parecia que as aves estavam adorando o item.

“Eu acidentalmente fiz um deus pega”, escreveu Cuzilla.

Segundo uma comportamentalista animal, Gisela Kaplan, as aves não estavam adorando a estatueta. Em conversa com o Yahoo News Australia, ela explicou que os pássaros provavelmente estavam tentando dar um recado ao recém-chegado, a fim de mandá-lo embora.

“Eles dão esses avisos e dizem: ‘Você se importa? Você está em nosso território, deveria ir embora’”, disse Kaplan . “Algumas de suas ligações são apenas sutilezas diplomáticas indicando: ‘Você está pisando em nosso território.’ E é isso que eles estão fazendo.”

As pegas, espécie de pássaros em questão, são conhecidos por sua inteligência e ousadia. Sendo assim, era de se esperar a reação do grupo em relação à coruja falsa.

“Quando você vê a natureza deles e seus modos engraçados, você pode ver que eles são muito fofos”, disse Cuzilla.