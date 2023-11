Geração Z: hiperconsciência de germes revelada em pesquisa

Uma pesquisa recente com mais de 1.000 jovens universitários revela que 45% da Geração Z compartilham uma "hiperconscientes de germes". Os hábitos de limpeza, intensificados pela pandemia, mostram que 32% lavam as mãos entre 11 e 20 vezes por dia, diz o New York Post.

Hábitos de limpeza frequentes

O estudo da College Rover também destaca que 47% dos entrevistados lavaram as mãos de cinco a 10 vezes diariamente, diminuindo uma prática constante. Surpreendentemente, 31% da Geração Z trocam a roupa de cama semanalmente ou com mais frequência. Quase 30% dos estudantes universitários admitiram denunciar colegas de quarto por questões de limpeza aos conselheiros residentes.

Almost half of Gen Z are ‘germaphobes’ and handwash 10-times or more daily https://t.co/eCCkuzTJP4 pic.twitter.com/IXtIMuRoP0 — New York Post (@nypost) November 27, 2023

O ambiente universitário apresenta desafios significativos de higiene, com mesas de refeitórios abrigando 60 mil vezes mais bactérias do que um vaso sanitário doméstico. Dormitórios, banheiros e lavanderias revelaram altos índices de germes, sendo as lavanderias mais contaminadas, com mais de 30 milhões de bactérias formadoras de colônias.

Bill Townsend, fundador do College Rover, destaca que os campi universitários são um "terreno fértil para bactérias". Ele ressalta que, pela primeira vez, milhares de pessoas vivem sem supervisão constante de limpeza, permitindo um rápido acúmulo de germes.

Os estudantes universitários apontam para as piores ofensas relacionadas à higiene, incluindo a falta de limpeza de fluidos corporais, a falta de cobertura ao espirrar, a irregularidade no banho e a omissão da lavagem das mãos após o uso do banheiro.

A pesquisa evidencia a mudança nos padrões de higiene da Geração Z, influenciada pelas situações atuais, e destaca a importância de práticas de limpeza rigorosas, especialmente em ambientes universitários sujeitos à proteção de germes.