Estudo compara medicamentos: Mounjaro ultrapassa Ozempic na perda de peso, revela pesquisa

Uma pesquisa recente revelou que o medicamento para diabetes Mounjaro, da Eli Lilly, supera seu equivalente popular Ozempic, da Novo Nordisk, na eficácia da perda de peso. O estudo, que incluiu mais de 18.000 pessoas com sobrepeso ou obesidade, destacou resultados notáveis, diz o New York Post.

Resultados do estudo

Pacientes que receberam injeções semanais de Mounjaro perderam 15,2% do peso, enquanto aqueles que tomaram Ozempic alcançaram uma perda de peso de 7,9%. A diferença foi ainda mais evidente nos resultados de três e seis meses, mostrando uma vantagem consistente para o Mounjaro.

Aos três meses, os pacientes tratados com Mounjaro perderam 5,9% do peso, em comparação com 3,6% dos que ganharam Ozempic. Aos seis meses, a diferença aumentou, com 10,1% de perda de peso para Mounjaro e 5,9% para Ozempic.

Ozempic is not the most effective weight-loss drug on the market: study https://t.co/55iplVfhJT pic.twitter.com/HwmyKJbJt3 — New York Post (@nypost) November 28, 2023

O estudo indicou que os pacientes de Mounjaro tinham maior probabilidade de atingir metas específicas de perda de peso em comparação com os do Ozempic. Ao longo do período de análise, aqueles que obtiveram Mounjaro tinham três vezes mais chances de perder 15% do peso e 2,6 vezes mais chances de atingir 10% de perda de peso.

O sucesso do Mounjaro foi atribuído aos seus componentes ativos, tirzepatida (um supressor do apetite) e polipeptídeo insulinotrópico dependente de glicose (GIP), que regulam o peso corporal estimulando a saciedade. Esses componentes, em conjunto, proporcionaram uma maior perda de peso em comparação com o Ozempic.

Embora a Ozempic ainda não tenha sido aprovada pelo FDA para perda de peso, o Mounjaro recebeu recentemente luz verde para esse fim. A pesquisa destaca a importância desses medicamentos na gestão do peso, especialmente em pacientes com diabetes tipo 2.

A Eli Lilly está atualmente conduzindo ensaios clínicos para comparar Mounjaro com Wegovy, da Novo Nordisk, que contém uma dose mais alta de semaglutida. Os resultados desses testes estão programados para o próximo ano.