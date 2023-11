Ela se recusa a ajudar os pais com dinheiro após saber que eles ainda ajudam seu irmão

Uma mulher decidiu buscar apoio no Reddit depois de passar por uma situação complicada envolvendo questões de sua família. Segundo ela, seus pais insistem em dar suporte financeiro a seu irmão mais velho que, em suas palavras, “é um lixo e faz filhos por todo lado, além de ser caloteiro”.

Sem se identificar, a mulher, de 32 anos, conta que seus pais vivem com um orçamento apertado por serem aposentados. Como ela tem uma boa condição de vida, consegue ajudá-los com algumas das despesas, no entanto ela pensa em reconsiderar.

“Minha mãe me pediu um valor a mais e eu enviei sem questionar, mas tempos depois encontrei meu irmão em um casamento da família que ele disse que não iria por não ter dinheiro. Ele ainda conseguiu perder o casamento por sair em uma excursão com algumas pessoas aleatórias, era o casamento do meu primo e minha tia ficou magoada pois, como ele foi de última hora, ela precisou fazer alguns malabarismos para incluir ele”.

“Ela então disse a minha mãe que minha mãe não deveria ter dado a ele o dinheiro para ir se ele nem mesmo ia aparecer”, finalizou a mulher.

Ela ficou inconformada!

A mulher então afirmou ter ficado completamente chocada ao descobrir o destino do dinheiro que a mãe pediu a ela, e depois de retornar para casa decidiu questionar os pais.

“Primeiro ela mentiu dizendo que o dinheiro era para algo da casa, mas depois revelei o que minha tia disse e falei a ela e ao meu pai que não iria mais ajudá-los sem os recibos dos gastos para os quais meu dinheiro fosse destinado”.

“Disse que quero ajudar eles, mas não meu irmão folgado. Em resumo, se passaram dois meses sem falar com eles até que minha tia disse que eles estão precisando de doações de alimentos. Eu disse a ela que tinha dado uma boa quantia a eles meses atrás e que isso era mais do que minha família gastaria para comprar mantimentos”.

Leia também: Mulher é infernizada durante voo após se recusar a trocar de assentos

“Minha tia então disse que eles deram o dinheiro ao meu irmão e que ele deveria devolver a eles. Ela terminou a ligação me chamando de ingrata, mas eu estou errada?”, questiona a mulher.

Porém, para os usuários do Reddit, ela realmente agiu da forma que deveria ter feito desde o início.

“Você não está errada, seus pais estão. Eles acostumaram seu irmão a agir desta forma e agora precisam aprender a lidar com isso”, comentou uma pessoa.

“Seus pais cavaram a própria cova ao acostumar seu irmão desta forma. Você não agiu errado”, finalizou outra.