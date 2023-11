Após uma traição nem mesmo um diagnóstico terrível o fez se reaproximar da esposa

Um homem decidiu buscar ajuda no Reddit depois de passar por momentos desafiadores em seu relacionamento com a esposa. Sem se identificar, ele conta que está sendo pressionado a reatar o casamento depois que a mulher recebeu um grave diagnóstico de saúde.

O homem conta que seu casamento sempre foi tranquilo e que ele acreditava que a esposa era feliz ao seu lado. No entanto, as coisas mudaram depois que ela e uma amiga viajaram juntas para curtir um final de semana sozinhas.

“Nos primeiros dias depois da viagem tudo estava tranquilo, então fomos jantar junto da amiga dela e do marido e depois, durante a madrugada, tudo saiu do controle. Ela me acordou chorando dizendo que me traiu durante a viagem e que sua amiga também fez o mesmo com o companheiro dela”.

“Aparentemente, nos ver juntos fez a amiga reconsiderar suas atitudes e forçar minha esposa a revelar sua aventura amorosa. Passei mal a maior parte da noite enquanto ela dizia que era apenas uma decisão estúpida e que não significou nada para ela, mas eu decidi me separar e desde então estou na casa da minha irmã”.

“Antes disso acontecer ela fez alguns exames para problemas de saúde que não pareciam graves, mas a prima dela me ligou e contou que seus exames deram positivo para câncer”, revela o homem.

Ele se recusa a voltar

Desconfiado, o homem ainda pediu pela confirmação médica que foi feita pela própria esposa ao mostrar os exames e resultados do diagnóstico. Desde então, apavorada, a mulher insiste em querer ter o ex por perto.

“Eu disse a ela que estimava suas melhoras e que sinto pelo que ela está passando, mas que não vou voltar. Desde então os parentes dela têm me assediado dizendo para ser homem e voltar, meus amigos estão divididos nessa situação, mas eu não quero voltar”.

“Tínhamos um bom casamento, e ela sabia que traição é um caminho sem volta para mim. Ela inclusive não planejava me contar e só fez isso porque a amiga a forçou a fazer”, revela o homem.

“Ela tem família e amigos, não está sozinha. Me preocupo com a mulher com quem pensei ter casado, mas não amo quem ela se tornou e acho que seria injusto estar lá. Não estou querendo puni-la, mas não acho certo. Eu estou errado?”, questiona o homem.

Para os usuários do Reddit, por mais dolorosa que seja sua decisão, ela não está errada.

“Você não está errado, não é obrigação sua estar ao lado dela neste momento depois que ela escolheu isso”, comentou uma pessoa.

“Nada de erado com sua visão, ela destruiu seu casamento, ela fez as escolhas”, finalizou outra.