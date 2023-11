Tutor devotado conquista confiança de cão abrigado por meio de dedicação diária

Alva, uma cadela com hipoplasia cerebelar, uma condição neurológica que afeta o movimento, encontrou uma nova chance de vida após mais de 500 dias no abrigo Austin Pets Alive! (APA), no Texas. A história de dedicação e paciência começou quando Alva, inicialmente adotada como filhote, retornou ao abrigo devido a desafios comportamentais.

Com a evolução da condição de mobilidade de Alva, surgiram desafios comportamentais. Ao morder visitantes, comuns em cães com limitações de movimento, Alva voltou ao APA para encontrar um lar mais adequado às suas necessidades. Embora tenha recebido cuidados e até uma cadeira de rodas adaptada, a espera por um novo lar se estendeu por mais de 500 dias.

A sorte de Alva mudou quando Joe Rotunda, um amante de animais com experiência em cuidar de cães com necessidades especiais, a viu no Instagram. Encantado com a determinação e vitalidade de Alva, Joe decidiu dar a ela um lar amoroso, visitando o APA diariamente por dois meses para conquistar a confiança de Alva.

Cao-e-dono-Olga-Lioncat-Pexels

Olga Lioncat / Pexels

Dedicação diária e transformação

Alva, inicialmente nervosa e desconfiada, começou a se aproximar de Joe com o tempo. A dedicação diária de Joe culminou em Alva se sentindo confortável o suficiente para uma "dormida" em sua casa. O processo de adaptação envolveu precauções, como adaptar o ambiente para evitar estresses à cadelinha.

Desde sua chegada à casa de Joe, Alva se integrou completamente. Seus medos desapareceram, e ela agora desfruta de momentos de carinho com Joe e seu outro cão, Max. Joe destaca que Alva trouxe mais luz para sua casa do que ele imaginava e incentiva outros a considerar animais de abrigo, especialmente aqueles com necessidades especiais.

A história de Alva destaca a importância de olhar além das aparências ao adotar animais de abrigo como trouxe a People. Animais com desafios únicos podem oferecer amor e companhia incríveis quando recebem a chance adequada. Joe e Alva agora compartilham uma ligação especial, e Joe espera que essa história inspire outros a considerarem a adoção de animais que precisam de cuidados adicionais.