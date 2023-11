Prefeito pede desculpas após fazer decoração natalina de acidente da Chapecoense

Uma notícia chega de um vilarejo chamado La Unión, na Colômbia, local onde há sete anos ocorreu o terrível falecimento de vários membros da equipe brasileira Chapecoense, após um acidente aéreo que hoje é motivo de luto no clube. No local dos fatos, o prefeito foi duramente criticado após ter usado a tragédia para dar vida a uma decoração natalina.

É importante mencionar que a tragédia, que deixou 19 jogadores de futebol mortos e vários com sequelas para a vida toda, marcou não só o time brasileiro, mas também a comunidade do futebol que ano após ano lembra o triste evento. Por causa disso, os adornos levantaram a fúria dos habitantes e fãs nas redes sociais.

As mesmas críticas obrigaram o prefeito Edgar Osorio a remover o avião que replicava o acidente e enviar uma mensagem à comunidade, em que pede desculpas pela ousadia de realizar tal decoração e onde explica sua intenção ao realizá-lo.

La Unión, el municipio colombiano donde se estrelló el avión de Chapecoense, decidió homenajear la tragedia con un polémico decorado navideño que generó indignación 😳 pic.twitter.com/xTiqZjCy1e — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 25, 2023

"Dado que a instalação de uma réplica do modelo de avião, em referência à tragédia de quase sete anos que marcou a nossa comunidade, gerou diferentes reações nas redes sociais, tomamos a decisão de retirá-lo do parque principal... Os enfeites de Natal nunca tiveram a intenção de ferir a sensibilidade das pessoas, mas entendemos o seu mal-estar e oferecemos nossas desculpas", pode-se ler.

Destacar que esses eventos não só ocorrem na véspera das festas de Natal, mas também na véspera do aniversário do terrível acontecimento, nesta terça-feira, 28. Como adicional, podemos falar da recente conquista do time em campo que conseguiu a salvação do rebaixamento para a Série C do Brasil.