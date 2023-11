Pai de Cooper Noriega se pronuncia sobre prisões de ligados à morte do TikToker

A prisão de dois traficantes acusados ​​de fornecer drogas ligadas à morte do astro do TikTok, Cooper Noriega, trouxe alívio à família enlutada. Noriega, de 19 anos, faleceu em junho de 2022, e as investigações apontaram para o envolvimento de Erik Oved Estrada e Arian Alani. Uma história trágica que ressalta os riscos do abuso de drogas nas redes sociais, diz o New York Post.

Traficantes acusados ​​e a conexão fatal

Erik Oved Estrada, acusado de liderar uma operação de tráfico em Calabasas, foi preso sob acusações federais de drogas. Alega-se que apareceu fentanil a Arian Alani, vinculado à venda de comprimidos para Noriega. A morte do astro do TikTok trouxe à tona a grave responsabilidade de quem está por trás do tráfico.

Com uma legião de seguidores no TikTok, Noriega coincide abertamente com sua batalha contra o abuso de drogas desde a infância. A notícia de sua morte, relacionada a substâncias perigosas, levanta questões sobre o impacto da exposição dessas lutas nas redes sociais e a responsabilidade da comunidade online.