No flagra: mulher entrega sua irmã para a mãe após fazer descoberta intrigante: ‘Ela merecia saber’

Uma jovem, de 21 anos, resolveu entregar sua irmã, de 23, para a mãe após fazer descoberta sobre a jovem. De acordo com ela, o ocorrido deveria ser do conhecimento de sua mãe. Assim que compartilhou o texto no Reddit, por meio do usuário u/TossiNASide, despertou as opiniões da web.

“Peguei minha irmã fazendo sexo na cama da nossa mãe com o namorado, de 27 anos. Estou bem ciente de que os adultos têm necessidades, mas sinto que isso é algo que você deve fazer no seu próprio espaço e não na cama dos seus pais”, desabafou.

“Achei que minha mãe merecia saber o que acontecia em seu quarto enquanto ela estava fora, principalmente porque minha cuida financeiramente de minha irmã e de seus dois filhos e tudo mais”, continuou.

Ao finalizar, ela acrescentou que sua irmã errou, haja vista o esforço de sua mãe em ajudá-la em outros aspectos. Isso não aumenta o fato de que minha irmã fez um aborto há menos de um mês, que nossa mãe pagou porque ela teve seu segundo filho recentemente no início deste ano. Achei que o que minha irmã fez foi altamente desrespeitoso e que minha mãe precisava saber”, finalizou.

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Homem fica revoltado ao descobrir que sua namorada escreve fanfics gay sobre ele na internet”

Reações na web

Ao perguntar aos internautas sobre o que eles achavam de ela ter contado o ocorrido à mãe, recebeu diversas mensagens de apoio.

“Isso é super nojento. Eu teria contado para minha mãe também. Espero que ela tenha terminado pelo menos”, escreveu um internauta.

“Errado em MUITOS níveis. Se você não contar para sua mãe, faça sua irmã lavar o colchão, lavar os lençóis e travesseiros e mandar lavar o edredom a seco”, disse outro.

“Eu não fico enojado facilmente, mas cara... fazer sexo com alguém na cama da sua mãe... Caramba. Sua mãe merecia saber (pelo menos para descontaminar sua roupa de cama e remover qualquer pessoa envolvida nessa merda). Não contar a ela teria sido MUITO pior”, completaram.

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.